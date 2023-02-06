Uzay yolcusu 100 öğrenci mezun oldu
Türkiye genelinden seçilen 100 yetenekli öğrenci, katıldıkları ‘Türk Uzay Yolcuları Programı’ndan mezun oldu.
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Uzay Kampı Türkiye’nin sağlamış olduğu bursla 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında verilen Türk Uzay Yolcuları Programı’nın eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı’nın ülke genelinden seçtiği üstün yetenekli 9-15 yaş grubundaki çocuklar katıldı.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım, Türkiye’nin uzay konusundaki iddiasını gerçekleştirecek yetenekleri yetiştirdiklerini söyledi.