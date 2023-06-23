Vakıf üniversitelerinde yüzde 100’e yakın zam

Türkiye'de geçen hafta sonu yapılan ve 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS-2023 sınav sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak. Sözcü'de yer alan habere göre üniversiteler, 2023-2024 yılı öğrenim ücretlerini açıklamakta çok temkinli olsalar da, mevcut öğrencilerine 2023-2024 akademik yılı için yapılan zam oranları, 2023 güz dönemi ve 2024 bahar dönemi ücretlerini ortaya çıkardı.

“İlk 5 Tercih İndirimi” duyurusu yapan üniversiteler, 2023 YKS sonucuna göre lisans tercihlerinde kendilerini yazan öğrencilere burs yapıyor.

Derece yapan öğrencilere, öğrenim ücretsiz ve üste asgari ücret kadar aylık maaş öneren de var. YKS 2023 tercihleri, temmuz sonunda başlıyor.

Yüzde 89 zam

Üsküdar Üniversitesi, 2023-2024 dönem ücretlerini tüm bölümlerde ilk açıklayan üniversite oldu. Tıp fakültesinde geçtiğimiz yıl 153 bin 310 TL olan üniversite, bu yıl tıp fakültesi ücretine yüzde 89.4 zam ve 10 taksitle 290 bin 480 TL'ye çıkardı. Lisans ücretleri bölümüne göre; 79 bin TL'den başlıyor.

Haziran ayı sonuna kadar önümüzdeki dönemin öğrenim ücretini peşin yatıran mevcut öğrencilerine, yüzde 10 indirimli kayıt yapan üniversiteler, ödemenin kredi kartıyla tek seferde yapılmasını da istedi. Kayıt yenilemeyi Eylül 2023'e bırakan öğrencilere ise indirim yapılmıyor. Bazı vakıf üniversiteleri ise öğrencilere zamları hesaplamada kolaylık olsun diye internet sitelerine robot program ekledi.

En pahalı bölümlerin başında Tıp geliyor

Eğitim maliyeti en yüksek bölümlerden olan tıp fakültelerinin, burssuz öğrenim ücreti, üniversiteye göre önümüzdeki yıl 150 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'yi aşıyor.

Üniversiteler tıp gibi yüksek puanlı bölümlere, yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 100 başarı ve tercih bursu veriyor. İlan edilen burssuz ücreti tam ödeyen öğrenci sayısı düşük kalıyor. Bu da, günlerdir tartışılan Robert Kolej'in yıllık 446 bin TL olan öğrenim ücretini şu ana kadar ücretini açıklayan üniversiteler içerisinde geçen bir tıp fakültesi olmadı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin halen burssuz 382 bin 300 TL olan öğrenim ücretlerinde, 2023-2024 yılı rakamları açıklanmadı. Robert Kolej'in yıllık barınma ve beslenme hariç 446 bin TL olan öğrenim ücreti rekorunu Koç Üniversitesi tıp fakültesinin kırması bekleniyor. Koç Üniversitesi, 2023-2024 yılı yabancı öğrenciler için tıp fakültesi öğrenim ücretini 29 bin 500 dolar (689 bin 267 TL) olarak açıkladı.