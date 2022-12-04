Veet Türkiye, genç kızları desteklemeye devam ediyor

Kadınları hayatları boyunca özgüvenle ilerleyebilmeleri için desteklemeyi amaç edinen Veet, bu yolda ilk adımı 2019 yılında başlattığı #AntiPrenses kampanyasıyla atmıştı. 2022 yılı itibariyle ise Veet tarafından Watsons işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Ekim ayı boyunca Watsons’tan satın alınan her Veet ürünü, Koruncuk Vakfı tarafından desteklenen genç kızların eğitimleri için desteğe dönüştü. Veet bu proje kapsamında, Koruncukköy’lerde yaşayan tüm genç kızların 5 yıllık kişisel bakım ihtiyacına katkıda bulunmuş oldu. Ayrıca yaptığı destekler ile de toplamda 250 genç kızın üniversite hayallerinin gerçekleşebilmesi için eğitim hayatına ve kişisel bakım ihtiyacına katkıda bulunmuş olacak. Şimdi ise projenin bir sonraki adımı ile genç kızların hayatında daha kalıcı bir iz bırakabilmek adına “Anti-prenses Sınıfları’nda eğitim başladı.

Anti-prenses Sınıfları’nda Uzm. Psk. Fundem Ece tarafından Koruncuklu kızlara özgüven üzerine eğitimler verilecek. Eğitimler “Kendimi her halimle seviyorum”, “Kendimi filtresizce seviyorum (Sosyal medyanın sahte güzellik algısına boyun eğmiyorum)”,“Hayır diyebilmek=Sınır koyabilmek”, “Seçimlerim bana ait, tüm sorumluluğunu taşıyabiliyorum” ve “Kusursuz değilim ama benden bir tane daha yok” başlıklarında gerçekleştirilecek. İstanbul’da başlayan eğitimler, 5 hafta boyunca devam edecek. Ardından ise eğitimler İzmir Koruncukköy’de sürecek. “Kendimi filtresizce seviyorum (Sosyal medyanın sahte güzellik algısına boyun eğmiyorum)” başlıklı ilk eğitim Koruncukköy Bolluca’da genç kızların katılımıyla gerçekleşti.

“Üniversite hayallerini gerçekleştirmeleri için genç kızları destekliyoruz”

Hedeflerinin Anti-prenses Sınıfları’ndaki özgüven eğitimleriyle genç kızların geleceğin güçlü kadınlarına dönüşmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Reckitt Sağlık İş Birimi Pazarlama Direktörü Neslihan Kama, “Veet olarak en önemli amaçlarımızdan biri kadınların hayatları boyunca özgüvenle ilerleyebilmeleri. Özellikle konu vücutları ve kişisel bakımları olduğunda utanmadan, kalıplara sıkışmadan kendi kararlarını verebilmeleri için onları her alanda destekliyoruz. İş ortaklarımız Watsons ve Koruncuk Vakfı ile birlikte genç kızların eğitim hayatlarına destek olmak için hayata geçirdiğimiz bu anlamlı projemizi Veet Anti-prenses sınıflarıyla sürdürüyoruz. 2023 ve sonrasında da misyonumuzla paralel olarak daha fazla genç kıza ulaşacak projelerle bu desteğimize devam edeceğiz.” dedi.