Vize yasağı en çok 'orta sınıf’ öğrenciyi vuruyor!

13 Ekim 2017

Türkiye ile Amerika arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasından en büyük zararı Amerika’ya öğrenci olarak gidecek kişiler görüyor. Türkiye yurtdışına yılda yaklaşık 90 bin öğrenci gönderiyor. ABD’ye ise her yıl 25-30 bin öğrenci gidiyor, ABD’de toplam okuyan öğrenci sayısı ise 80 bin.

ABD, Türk öğrencilere özel burs programları açıyor, Amerika üniversiteleri Türk öğrencileri okullarına çekmek için pek çok kampanya düzenliyor. Ancak yaşanan gelişmeler sonrasında ABD’de eğitim almak isteyen gençler için büyük belirsizlik var. ABD’deki eğitim kurumundan kabul belgesi almış, bu hafta vizeye girecek pek çok öğrenci ne yapacağını bilmiyor.

ABD’ye öğrenci olarak gidenler üç kategoride gidiyor. Birincisi, dil eğitimi. Dil eğitimi için ABD’ye yılda 10 bin öğrenci gidiyor. Bunların için özellikle Ocak ayında gidecekler en büyük payı alıyor, bu kişilerin durumu risk altında. Ocak ayında ABD’ye dil okullarına gidecek öğrencilerin vize başvurularını bu aylarda yapması gerekiyor fakat yapamıyorlar… Şu an bu öğrenci grubu için de belirsizlik var.

İkinci kategori, Amerika’ya lisans ve yüksek lisans eğitimi için gidenler. Bu kategoride de 10-12 bin kişi var. Şu an okullardan onay alan fakat vize başvurularını tamamlamamış bir kesim var.

Son kategori; Work&Travel. ABD, orta sınıf, normal koşullarda Amerika’ya kendi ekonomik gücüyle gidemeyecek, üniversite öğrencileri için 15 yıldır bir program yapıyordu; Work&Travel. Bu, sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği, yılda 6 bin civarında üniversite öğrencisinin yararlandığı bir program. Şu anda en büyük risk bu programda gözüküyor. Öğrenciler bu programa her ne kadar yaz aylarında gitseler de ABD hükümeti ve sponsor kurumlar, her ülkeye verilecek kontenjanları Ekim- Kasım aylarında belirliyor. Vize krizi sonrası, ABD’deki sponsor kurumlar beklemede, Türkiye’ye 2018 yılı için verilecek kontenjan konusu sıkıntıda.

‘Kontenjan başka ülkelere dağıtılabilir’

IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, “Eğer kriz 4-8 hafta sürerse, Türkiye’ye ayrılan 6-7 bin Work and Travel kontenjanı ne yazık ki başka ülkelere dağıtılır, bu da 2018 yılında hiçbir üniversite öğrencisinin ABD’ye gidememesine yol açar. Bu da yaz ayları için plan yapan gençlerini hayallerini suya düşürecek ve bu büyüklükte bir programın 2018 yılında yapılamamasına yol açacak. Work&Travel başvurularında bulunan 6 bin öğrencinin bu süreçten olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu” diyor. Akar, “İki tarafında aklıselim diplomatlarının bu işe kısa çözüm bulmalarını ümit ediyoruz” ifadesini kullanıyor.

30'a yakın ABD üniversitesi Türkiye'ye gelemiyor

Bugüne kadar hiçbir ülkeye Türk öğrenciler için vize yasağı gelmediğini, ABD’ye vize yasağının bir ilk olduğunu belirten Deniz Akar, “Bazı terör eylemleri esnasında, güvenlik nedeniyle konsolosluklar bazen 1 hafta hizmet vermiyordu, fakat 20 yıldır yurt dışına öğrenci gönderiyorum böyle bir durumu ilk kez yaşıyoruz. Diğer yandan her yıl IEFT Fuarlarına ABD’den onlarca eğitim kurumu katılıyor. Bu sene fuarımız 21-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu fuara ABD’den 30’a yakın eğitim kurumu katılacaktı. Fakat şu an ki durum nedeniyle onlar da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvurularını durdurdu. Dileğimiz yıllardır emek vererek geliştirdiğimiz bu sektörün en kısa zamanda bu bilinmezlik içerisinden çıkması için gerekli adımların atılmasıdır” diyor.

Vize başvurusu için öneriler

ABD Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamaya göre öğrenciler vizesiz gidilen, yakın komşu ülkelerden ABD vizesi başvurusu yapabiliyor. Örneğin Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelere gidilerek ABD vizesi başvurusu yapılabilir. Fakat bu da net bir çözüm değil. Çünkü bu ülkelerden yapılan başvuruların kabul olup olmayacağı da muamma…