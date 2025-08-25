Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Veliler, okullar başlamadan okul alışverişi yapma telaşına düştü. Ticaret Bakanlığı ekipleri de ülke çapında kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliğini denetimlerine hız verdi.

Ankara'da bir kırtasiyeye denetim yapıldı

Denetimler kapsamında Ankara'da bir alışveriş merkezinde bulunan kırtasiye dükkanında ekipler, fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi.

Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi.

Güvensiz bulunan ürünler "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak.

Öte yandan, söz konusu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak.