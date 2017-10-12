Yılmaz: En düşük oran okul öncesi eğitimde 

12 Ekim 2017

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'ndeki Valiler Toplantısı'nda konuştu.



"11 milyon öğrenciye bağımlılık eğitimi verildi" diyen Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde 18 milyon öğrenciye ulaşmak istiyoruz" dedi.



Bozdağ, kantinlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği ürünlerin satılacağını ifade ederek, öğrencilere sağlıkla ilgili ‘Fiziksel Uygunluk’ karnesi verdiklerini belirtti.

Son dönemde gündemde önemli bir yer tutan öğrenci servisleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Servis içindeki çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nca, şoförler İçişleri Bakanlığı'nca eğitilecek" bilgisini paylaştı. Yılmaz ayrıca, "Velilerden aylık rapor isteyin, okulla, servisle ilgili sıkıntınız var mı diye sorun" dedi.

"Okul öncesi eğitime önem vermeliyiz"

Yılmaz, "Yüksek öğretimde öğrenci sayısı 7 milyonun üzerinde, Rusya'dan sonra ikinci sıradayız. En düşük oran okul öğrencisi eğitim. Okul öncesi eğitime önem vermeliyiz" değerlendirmesini yaptı.