Yılmaz: Yeni sistem 1 ay içinde netleşecek

20 Eylül 2017

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber'de eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Üniversiteye gitmese dahi donanımlı gençleri yetiştirebilmemiz lazım" diyen Bakan Yılmaz, "Eğitim sisteminin kalitesini artırmak için bu sınav sistemini değiştirmek zorundayız. En kısa zamanda velilerimizin önüne bir sonuç çıkaracağız. Bir ay içerisinde yeni uygulamayı Bakanlar Kurulu'na sunarız" ifadelerini kullandı.

20 bine yakın öğretmen atanacak

Gelecek sene için öğretmenlere müjde veren Bakan Yılmaz şu sözleri söyledi:

"Biraz aşağı, biraz yukarı olabilir ama 20 bine yakın öğretmeni de 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız. Duyuruları şubatta başlatıyoruz, sınavları mayıs gibi yapıyoruz, ağustos gibi de göreve başlatıyoruz."

"Üniversite sınavları üzerinde de çalışıyoruz"

Üniversiteye giriş sınavları üzerinde de çalışıldığını dile getiren Bakan Yılmaz, "Zamanı olgunlaştığında halkın önüne sunulacak" dedi.

"Çocuklarımıza Atatürkçülük ile ilgili kazanımları vermediğimizi kimse söyleyemez" diyerek sözlerine devam eden Bakan Yılmaz, "Evlatlarımızın daha bilimsel bir sistem içerisinde eğitimini tamamlamalarını istiyoruz. Göç alan yerlerde 70 bin derslik yapılması gerekiyor, 2019'un sonuna kadar tamamlayacağız. İkili eğitimi 2019'un sonuna kadar kaldıracağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.