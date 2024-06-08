YKS-2024 soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversitede eğitim almak için canla başla çalışarak hazırlandığı YKS bugün gerçekleşti. Öğrencilerin sınavın ardından en çok arattığı şey ise cevap anahtarı oldu. Peki soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede soru ve cevapların açıklanması bekleniyor.

Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak. Soruların yüzde 10’luk kısmına ise herkes ulaşabilecek. Soruların tamamı ÖSYM’nin AİS sayfasında yer alacak.

YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.