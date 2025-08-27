YKS 2025 şampiyonlarının tercihleri belli oldu! İşte zirvedeki 6 ismin yerleştiği bölümler

2025-YKS şampiyonlarının tercihleri belli oldu. Sınavda 500 tam puan alarak birinci olan 6 öğrenciden 5’i mühendislik, 1’i ise hukuk fakültesine yerleşti.

YKS 2025 şampiyonlarının tercihleri

* TYT ve AYT Sayısal birincisi Ahmet Eren Özyurtseven – Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu)

* AYT Sözel ve Eşit Ağırlık birincisi Muhammed İsmail Kuşat – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

* YDT İngilizce birincisi Mehmet Sarak – Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

* YDT Fransızca birincisi Arda Eren Kartal – Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (burslu)

* YDT Arapça birincisi Abdulvahap Burro – İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

* YDT Rusça birincisi Ediz Doğan Karakoç – Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği

Mühendislik 2024'te de zirvedeydi

Geçen yıl YKS birincilerinin 4’ü mühendislik, 2’si iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp fakültelerine yerleşmişti.

YÖK Başkanı Özvar'dan uyarı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yerleşen tüm öğrencileri tebrik ederek kayıt sürecinin 1–5 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Programlara yerleşemeyen adayların ise ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguladı.