YKS geç başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, ücret kaç lira?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar geç başvuruların başladığını bildirdi.

YSK geç başvuru tarihleri

YKS için normal sürede başvuru yapmayanlar için iki günlük ek süre tanındı. Geç başvurular 5-7 Mart tarihlerinde alınacak.

YSK geç başvuru nasıl yapılır?

YKS geç başvuru Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.

YSK geç başvuru ücreti

YKS geç başvuru ücreti her sınav için 442 lira 50 kuruş olarak ödenecek.

YKS ne zaman?

YKS 8-9 Haziran'da düzenlenecek.