YKS İngilizce birincisi Mehmet Sarak başarının sırrını verdi

ÖSYM, 2025 YKS sonuçlarını bugün açıkladı. Yabancı Dil Testi oturumlarında İngilizce’de Mehmet Sarak, birinciliği elde etti.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden mezun olan Sarak, “Bugün hayatımın belki de en unutulmaz anlarından birini yaşıyorum. YKS 2025’te İngilizce’de, Türkiye birincisi oldum. Bu başarı sadece bir puan ya da sıralama değil benim için. Yıllarca süren bir emeğin, sabrın ürünü. Bu başarıyı elde edebilmek için uzun bir süre boyunca istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalıştım” diye konuştu.

Hedefi bilgisayar mühendisliği

Sayısalda özellikle bilgisayarda olimpiyat geçmişinin kendisine kolaylık sağladığını dile getiren Sarak, başarısının sırrını şöyle anlattı:

* Hedefime ulaşmak için planlı hareket ettim. Zorluklar karşısında pes etmedim. Sabırlıydım. Özel ders almadım ya da bir dershaneye gitmedim. Okulda derslerimi çok iyi dinledim. Verilen ödevleri yaptım. Okulun son gününe kadar okuluma devam ettim. Bu noktada geriye dönüp baktığımda lisede yaptığım okul tercihinim ne kadar doğru olduğunu görebiliyorum.