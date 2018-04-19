YKS sonuçlarının açıklanma tarihinde değişiklik yok

19 Nisan 2018

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 23-24 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılması kararı, bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu'nda görüşüldü.

ÖSYM Yönetim Kurulu, YKS sınavının 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına ve buna göre ÖSYM 2018 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapılmasına karar verdi.

YKS sınav tarihleri değişince daha önce 31 Temmuz 2018 olarak belirlenen sınav sonuç açıklama takviminde bir gecikme olup olmayacağı adaylar tarafından merak edilirken, ÖSYM Başkanlığı, YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen 31 Temmuz 2018'de ise değişiklik yapılmamasın kararlaştırdı.

Kaynak: AA