Son dakika... ÖSYM açıkladı: YKS tarihi belli oldu

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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının ne zaman gerçekleştireceğini açıkladı. YKS oturumları, 17-18 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS başvuruları ne zaman?

ÖSYM’den yapılan açıklamada, YKS başvurularının bugünden itibaren gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Açıklamada, “2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak” ifadelerine yer verildi.