2025-YKS sınav maratonu geride kaldı. Sınava giren yaklaşık 2,5 milyon aday sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemini merakla beklemeye başladı.

Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, TYT ve AYT puanlarına göre 2 veya 4 yıllık üniversite bölümlerine tercih yapabilecek. Tercihler yapılırken sözel, sayısal puanları ve başarı sıralamaları dikkate alınacak.

Adaylar, YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını da merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS-225 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025 YKS tercih tarihlerini açıkladı. Buna göre, 2025 YKS tercihleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Tercihler nasıl yapılacak?

Üniversite adaylarını tercihlerini 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte yapacak.

Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılabilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da tercih işlemleri yapılabiliyor.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabiliyor.

YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama bekleniyor.