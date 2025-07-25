YKS TERCİH KILAVUZU 2025 | YKS 2025 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de tercih dönemini heyecanla beklemeye başladı. Sınava giren milyonlarca aday tercih sürecini yakından takip ediyor. Öğrenciler YKS'den aldıkları TYT ve AYT puanlarına göre, 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite bölümlerine tercihlerini yapacak. ÖSYM ise tercih tarihlerini duyurdu. Peki, 2025 YKS'ye ilişkin tercih dönemi ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte konuya dair tüm detaylar...
2025-YKS sınav maratonu geride kaldı. Sınava giren yaklaşık 2,5 milyon aday sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemini merakla beklemeye başladı.
Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, TYT ve AYT puanlarına göre 2 veya 4 yıllık üniversite bölümlerine tercih yapabilecek. Tercihler yapılırken sözel, sayısal puanları ve başarı sıralamaları dikkate alınacak.
Adaylar, YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını da merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS-225 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025 YKS tercih tarihlerini açıkladı. Buna göre, 2025 YKS tercihleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Tercihler nasıl yapılacak?
Üniversite adaylarını tercihlerini 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte yapacak.
Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılabilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da tercih işlemleri yapılabiliyor.
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabiliyor.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama bekleniyor.