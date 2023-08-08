YKS tercih süreci bugün sona eriyor
Üniversiteye giriş maratonu tamamlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri bugün sona eriyor.
Haber Merkezi
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YKS sonrası 27 Temmuz'da yapılmaya başlanan yerleştirme tercihleri için başvurular, saat 23.59'a kadar alınacak.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin internet sitesi ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
Adaylar, üniversitelerin kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını yayımlanan kılavuzdan öğrenebiliyor.