YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in yerleştiği üniversite belli oldu
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için heyecan sona ererken, Türkiye birincisinin tercihi de merakla takip edildi. 2025 YKS’de Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Yurtseven’in üniversite tercihi belli oldu. ÖSYM’nin açıkladığı sonuçlara göre Yurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti. Sınav öncesinde hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu ifade eden Yurtseven, üstün başarısını bu alanda değerlendirme kararı aldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
