YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15’te başladı. Bu oturumda 1 milyon 721 bin 60 aday sınava giriyor.

YKS maratonunun ikinci aşaması olan AYT, Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil toplam 250 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanıyor. AYT oturumuna bu yıl 1 milyon 721 bin 60 aday katılıyor.

ÖSYM’nin verilerine göre, 2025-YKS’ye toplamda 2,5 milyonun üzerinde aday başvurdu. Üniversiteye geçiş sürecinin kritik adımlarından biri olan AYT oturumunda, adayların lisans programlarına yerleşebilmek için sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerindeki başarıları belirleyici olacak.