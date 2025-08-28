YKS'de baraj kalktı, eksi netle tercih yolu açıldı! 179 aday eksi netle üniversite kazandı

YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı artıyor. 2023'te 107, 2024'te 203 aday bu şekilde üniversiteli olurken, bu yıl da 179 adayın eksi netlerle yükseköğretim programlarına girdiği belirlendi. Ayrıca bazı öğrencilerin burs kazandığı da ifade edildi.

Hangi bölümler eksi netle kazanıldı?

Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık alanındaki programların yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, uluslararası ilişkiler ve grafik tasarımı gibi bölümler de bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, 2022'de barajın kaldırılmasıyla birlikte TYT'de Türkçe veya Matematik testlerinden yalnızca 0,5 net çıkaran adayların 2 yıllık programlara başvurabilmesi mümkün hale geldi. 4 yıllık lisans için de AYT'de ilgili testlerden en az birinde 0,5 net yapmak yeterli oluyor. Böylece diğer testlerde eksi neti olsa bile puan hesaplanıyor ve tercih hakkı doğuyor.

Eğitimcilerden iki çözüm önerisi

Eğitimciler, bu durumun önüne geçmek için iki çözüm öneriyor. İlki, puana kaynaklık eden tüm testlerden en az yarım net çıkarma zorunluluğu getirilmesi. İkincisi ise toplam netin sıfırın altında olması halinde puan hesaplamasının yapılmaması. Uzmanlara göre mevcut sistemde düzenleme yapılmadığı sürece eksi netle üniversiteye yerleşme tartışmaları sürecek ve hem sistemi hem de üniversite niteliğinin sorgulanmasına yol açacak.