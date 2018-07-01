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YKS'de cevap anahtarı yayımlandı

Adaylar soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşabiliyor.

YKS'de cevap anahtarı yayımlandı
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YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı.

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: AA

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