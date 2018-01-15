YLSY sonuçları açıklandı
Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilebiliyor.
Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (2017-YLSY) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1416 sayılı kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.
Kaynak: AA