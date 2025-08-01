YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar atandı (Erol Özvar kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Erol Özvar yeniden YÖK Başkanı oldu.

Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Özvar seçilmiştir” denildi.

Aynı karar doğrultusunda Rekabet Kurulu Üyeliği görevine Ayşe Uslu Cevlek atandı.

Prof. Dr. Erol Özvar kimdir?

1966 yılında İstanbul’da doğan Erol Özvar, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Özvar’ın “Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması” adlı kitabı 2005’te Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından “en iyi eser” ödülüne layık görüldü. Mehmet Genç ile birlikte hazırladığı “Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler” adlı iki ciltlik eser ise 2013’te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’nü kazandı.

2009-2012 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ve Harvard Hukuk Fakültesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapan Özvar, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu ile çeşitli uluslararası akademik kurullarda da görev aldı.