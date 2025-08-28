YÖK’ten depremzede öğrencilere destek: Özel öğrencilik hakkı bir yıl daha uzatıldı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören depremzede öğrencilerin yararlandığı özel öğrencilik hakkı, YÖK kararıyla 1 yıl daha geçerli olacak.

Depremin ardından alınan kararla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde özel öğrencilik statüsünden yararlanabiliyordu. 2023-2024 ve 2024-2025 akademik yıllarında geçerli olan bu hak, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla 2025-2026 akademik yılı için de devam edecek.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir öğrenciden gelen talep üzerine konunun gündeme alındığını belirterek şunları kaydetti:

“Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti. Yürütme Kurulumuzda konuyu değerlendirerek, hakkın bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve Emre’ye selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum.”



