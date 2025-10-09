YÖK'ten köklü değişim: Üniversiteyi 3 yılda bitirme imkanı, iş yeri temelli mesleki eğitim

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Özvar, konuşmasına Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının kalıcı hale gelmesini temenni ederek başladı.

Geçen yıl hayata geçirilen yapay zeka tabanlı programların sayısının bu yıl artış gösterdiğini aktaran Özvar, 100'den fazla devlet ve vakıf üniversitesinde yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknoloji temelli yeni lisans ve ön lisans programlarının öğrenci kabulüne açıldığını bildirdi.

Staj uygulaması dönüştürülecek

Özvar, savunma sanayisinde gerçekleştirilen atılımlara da değinerek, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılacağını, staj uygulamalarının iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürüleceğini söyledi.

Pilot uygulama 7 ilde başlıyor

Öğrencileri daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getirecek yeni sistemin 7 ilde pilot uygulama olarak başlayacağını ifade eden Özvar, "sektör bazlı sınıflandırmalar yapılarak, öğrencilerin nitelikli uygulama alanlarına erişimini sağlayacak güçlü bir altyapı" kurduklarını ifade etti.

Lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı

Özvar, bazı yükseköğretim programlarında teorik yoğunluğun azaltılması ve uygulama boyutunun güçlendirilmesi yönünde somut adımlar attıklarını dile getirerek, "Ders yüklerinin öğrencilerimize güncellenmiş bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması en önemli gündem maddelerimiz arasında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayan ders ve kredilerin müfredattan çıkarılarak öğrenme süreçlerinin proje, uygulama ve araştırma temelli hale getirileceğinin altını çizen Özvar, "Yaz okullarının asli fonksiyonuna geri dönmesini ve dileyen öğrencilerin üst sınıflardan ders alacak şekilde yeniden düzenlenmesi bu yıl sağlanacaktır. Böylelikle, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimiz için çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı doğacak, yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlarla daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır." diye konuştu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımına başladığını ifade eden Özvar, üniversitenin uluslararası standartlarda eğitim vereceğini vurguladı. Özvar, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulması planlanan Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Hedeflerinin, 2029 yılına kadar en az 2 devlet üniversitesinin ilk 100 üniversite arasına girmesi olduğunu aktaran Özvar, 2025-2026 akademik yılının başta öğrenciler olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.