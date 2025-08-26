YÖK'ten 'sınavsız yabancı öğrenci yerleştirme' iddialarına yanıt!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medyada yer alan "ÖSYM'nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği" iddiasını yalanladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız ve dezenformasyon içeren" paylaşımlar olduğu vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'de uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) veya uluslararası geçerliliğe sahip sınav sonuçlarıyla üniversitelere yerleştiği belirtildi. Bu öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığı, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS'ye başvurabildiği ifade edildi.

YÖK ayrıca, üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan oranının her program için ayrı ayrı belirlendiğini ve bu oranın toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 5'i civarında olduğunu hatırlattı. Kontenjanların üniversitelerin teklifiyle şekillendiği ve YÖK tarafından onaylandığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası öğrenci oranı toplam öğrenci sayısının yüzde beşi civarındadır. Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de öğrenim gören bu öğrenciler, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşımaktadır. Bugün 194'ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır. Kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etmesi; ülkemizin eğitim sistemine ve uluslararası ilişkilerimize zarar vermeye dönük asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."