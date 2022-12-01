"Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı" İzmir'de gerçekleştirildi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı"nda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Göktaş, toplantının ilkinin Ankara'da, ikincisinin ise geçen hafta Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapıldığını anımsattı.

Türkiye'nin, yalnız coğrafi açıdan değil, kültürel, politik ve toplumsal açılardan da Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi gören bir ülke olduğuna işaret eden Göktaş, "Türk yükseköğretim alanı, sayısı 208'i bulan yükseköğretim kurumu, 7 milyonu aşkın öğrencisi, 185 bine yakın öğretim elemanı, on binlerce farklı programı, 191 ülkeden 300 bini geçmiş uluslararası öğrencisi ile her gün daha da büyümekte ve küresel alanda hakim diğer ülkelerle güçlü bir şekilde rekabet edebilmektedir. Hedefimiz birkaç yıl içinde bu sayıyı 500 bine ulaştırmak" dedi.

Prof. Dr. Göktaş, Türkiye'de yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasını sadece uluslararası öğrenci açısından değil, uluslararası öğretim elemanları, değişim programları, ortak araştırma projeleri, yükseköğretim kurumlarının uluslararası görünürlüğü ve saygınlıkları gibi birçok alt kavramı beraber ele aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa yükseköğretim alanında öğrenci sayısı en fazla olan ülke olduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"UNESCO verilerine göre 2019 yılında OECD ülkeleri arasında uluslararası öğrencilerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasında onuncu, Avrupa yükseköğretim alanı ülkeleri arasında ise beşinci sırada yer almaktaydı. Bu bağlamda ülkemizi önümüzdeki yıllarda daha yukarıya taşımak başlıca amaçlarımızdan biridir. Ayrıca 2004 yılından bu yana dahil olduğumuz Erasmus Değişim Programı kapsamında 70 bine yakın öğrenci ve 25 bine yakın akademik personel ülkemize gelmiştir."

Göktaş, son açıklanan OECD verilerine göre Türkiye'nin, bilimsel doküman üretiminde dünya genelinde 22. sıradan 17. sıraya yükseldiğini, bu başarıda YÖK'ün sağladığı teşvik politikalarının etkili olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar farklı üniversitelerle 280 ortak diploma programı oluşturduklarını belirten Göktaş, "Son yıllarda desteklediğimiz çeşitlilik politikası gereğince Kırgızistan, Özbekistan, Ürdün, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Makedonya, Malezya gibi dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkeleriyle yeni programlar yürütülmeye başlandı. Umuyoruz ki gelecekte üniversitelerimiz mevcut iş birliklerini genişleterek, kendilerine yeni imkanlar yaratacaklardır. YÖK olarak çeşitli ülkelerin yetkili mercileriyle iş birliği protokolleri imzalayarak yükseköğretim kurumlarımızın uluslararasılaşmasını destekliyor, mevcut ortaklarla ilişkilerimizi devam ettirmenin yanında yeni ortaklıklar inşa etmeye de odaklanıyoruz."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise uluslararasılaşma konusunda sistemli ve bütüncül bir anlayışla ortak politikalar belirlemenin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 3 binin üzerinde uluslararası öğretim elemanı sayısına ulaşmasının önemli olduğunun altını çizen Köse, "Yine son yirmi yılda yayın sayısının 6 kat artması da gelinen nokta açısından çok önemli. Bu başarılı sonuçlar yanında, uluslararasılaşma alanında atılacak daha çok adımın, aşılacak fazla engelin ve geçilmesi gereken aşamaların olduğunun da farkında olmalıyız. Üniversite olarak bu alanda kendi iç süreçlerimizde önemli değişiklikleri hayata geçirdik. Her geçen yıl bir önceki senenin başarısının üzerine çıkmak adına iyileştirici adımları attık, atıyoruz" diye konuştu.

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi temini, üniversiteler arası iş birlikleri, uluslararası sıralamalar gibi konuların ele alındığı toplantıya Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde bulunan 35 üniversiteden 100 öğretim üyesi katıldı.