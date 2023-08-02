“Yüreğinizin götürdüğü yere akıl rehberliğinde gidin"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, üniversiteye yerleşmek için tercih yapacak adaylara, nasıl doğru tercih yapabilecekleri hakkında önerilerde bulundu. Adayların yapacakları tercihin bundan sonraki hayatlarını belirleyeceğine dikkat çeken Güngör, “O nedenle de üniversite adayı gençler çok heyecanlılar. Kafalarda bir dolu soru. Yanıtları da hiç kolay değil. Sınav aşaması zordu elbet, ama karar aşaması ondan çok daha zor, özellikle de kararsızlar için” şeklinde konuştu.

Doğru tercihin püf noktaları

Bu aşamada doğru tercihin önemine değinen Prof. Dr. Nazife Güngör, doğru tercih için başlangıç noktasının kendimizi tanımak ya da kendimizle yeniden tanışmak olduğunu belirterek, “Bunun için de çocukluk dönemimizden başlayarak, tüm hayatımızı şöyle bir gözden geçirelim. Kendimizi mutlu ya da mutsuz hissettiğimiz anları anımsayalım” dedi.

Kendimizi tanıma evresinin ikinci adımında ise yapmak istediklerimiz, yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız, özlemlerimiz, hayallerimiz, ideallerimiz üzerinde bir kez daha ayrıntılı bir şekilde düşünülmesi önerisinde bulunan Nazife Güngör, şöyle devam etti: “Eğilimlerimizi, yeteneklerimizi bir kez daha masaya yatıralım. Zihinsel, psikolojik, duygusal, biyolojik, fizyolojik özelliklerimizi ayrıntılı olarak çözümlemeye ve hedeflerimizi ona göre belirlemeye gayret edelim. Burada duygularımız önemli elbet, ama yeteneklerimizi, potansiyel kapasitemizi, yönelimlerimizi de aklın öncülüğünde analiz edelim ki hedeflerimizi daha gerçekçi belirleyebilelim.” Nazife Güngör, adayları kendi adlarına oluşturulacak hedefler konusunda da uyardı: “Çevremizdeki aile bireyleri, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz gibi sosyal çevremiz bizim için elbette hedef oluşturacaklar. Üniversite, bölüm ve meslek seçiminde bizlere rota çizmeye hevesli olacaklardır. Onları yok saymayalım, dinleyelim, görüş ve önerilerini önemseyelim, deneyimlerinden yararlanalım. Ama yine de unutmayalım ki bu hayat bizim ve vereceğimiz karar elbette öncelikle bizi etkileyecektir. Bu nedenle önce kendi iç sesimizi dinleyelim. Yüreğimizin götürdüğü yere gitmek üzere yola çıkalım ama bu yolculuğu mutlaka aklımızın rehberliğinde yapalım. Duygularımız önemli, ancak aklımızın yönlendirmesinde olursa sağlıklı kararlar verebilir, doğru tercihler yapabiliriz.”