Yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, devlet yurtları için başvuruların bugün başladığını açıkladı. Yurt başvurusunu nereden yapılacağı ve ne zamana kadar süreceği de belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, bugün Ankara'daki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek 2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvurularına dair bilgi verdi.
Yurt başvuruları başladı mı? Yurt kapasitesi kaç kişi?
Bakan Bak, başvuruların bugün itibariyle (29 Ağustos) başladığını belirterek 2023-2024 eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet verileceğini aktardı
Yurt başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?
Bak'ın verdiği bilgiye göre öğrenciler başvurularını 2 Eylül saat 23:59'e kadar tamamlayabilecek. Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Yurt başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
Yurt başvuru sonuçları, yine e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranından öğrenebilecek.
Yurt başvurularında depremzedelere öncelik
Bakan, öncelik grubuna bu yıl, evleri orta ve üstü hasarlı depremzede öğrencilerin de dahil edildiğini vurguladı.