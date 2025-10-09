Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 19 Ekim'de gerçekleştirilecek sınavda adayların bina ve salon atamaları tamamlandı. Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sınav giriş belgelerine internetten erişilebilecek
Adayların, sınava giriş belgelerine https://tryos.osym.gov.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA