ZİDEK: 7.8 milyon üniversitelinin geleceğini heba etmeyelim

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ortaş, yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde eğitimin bir süre online yapılmasının anlaşılabileceğine dikkat çekerek, çoğu öğrencinin uzaktan eğitim için gerekli araç-gereçlere sahip olmadığını anımsattı.

Ortaş, deprem bölgesinde çoğu öğrencinin evinin hasar gördüğünden dolayı eğitimi uzaktan izlemelerinin mümkün görülmediğine dikkat çekerek, "Pandemi döneminde çoğu öğrenci dersleri cep telefonundan takip etti fakat hiçbir öğrenmenin gerçekleşmediğini tüm eğitimciler tecrübe etti. Bu bağlamda ülke çapında eğitimin online olması ülkeye çok daha fazla zarar verecektir.

"Yetkililer yeniden gözden geçirmeli"

Kaldı ki dünyada bu tür felaketlerde üniversite eğitimi aksatılmaz. Konuyu yetkililerin yeniden gözden geçirmesi gerekir" dedi. "Çözüm üniversitelerin eğitimini askıya almak değil, vatandaşı yaşam yerinde, iş yerinde tutmak olmalı" diyen Ortaş, bugünün koşulları ile Türkiye’deki öğrenci yurtlarının kullandığı oda sayısı kadar konteyner ve ısıtılmış çadırın bulunabileceğini bildirdi.

Ortaş, "Depremzedelere barınacak yer, her yerde bulunur. Ancak eğitim konusu aksatılamayacak kadar önemlidir. Tam tersine her koşul altında acılarımızla birlikte bilgi üreterek çare aramalıyız" diye konuştu.

Ortaş, şöyle devam etti: "Akdeniz kıyı şeridindeki oteller ve misafir haneler depremzedeler için yeterli olacaktır. Çünkü Türkiye’nin turizm yatak kapasitesinin yaklaşık 1.5 milyon kadar olduğu bilinmektedir. Öncelikle buralar değerlendirilmeli. Bunun için öğrenci yurtları kullanılacak diye üniversite eğitimi online’a dönmemeli. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin yetersiz kaldığı pandemi sonrası yeniden eğitim başladığında anladık. Ancak o zaman insanların bir birine hastalık bulaştırmaması için uzaktan eğitim anlayışla karşılandı. Şimdiki durum çok farklı."