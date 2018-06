Ehlikeyfin müzik keyfi!

18 Haziran 2018

Yaz ayları bir kez daha birbirinden güzel müzik etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Robert Plant, Nick Cave and The Bad Seeds, Benjamin Clementine, Melody Gardot ve daha birçok önemli ismi ağırlayacak olan 25. yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali; Fazıl Say'ın Güz Şarkıları albümünün seslendirileceği ve tamamıyla Philip Glass'a adanmış bir program ile yeni neslin yıldız piyanisti Víkingur Ólafsson'ın konuk edileceği Gece Konserleri'nin de yer aldığı 14. Bodrum Müzik Festivali; bomontiada ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleşecek konserler, film gösterimleri, sergi ve gastronomi günlerinden oluşan PAR-IS-TANBUL Festivali; TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın konseriyle başlayacak ENKA Kültür Sanat 30. Yıl Açıkhava Buluşmaları; yeni albümü "Whistle Down The Wind" ve kariyerinin unutulmaz parçalarıyla Joan Baez; Angus & Julia Stone ve Steven Wilson gibi isimlerin sahne alacağı Zorlu PSM'deki Temmuz etkinlikleri, dünyaca ünlü primadonna Kristine Opolais'in gala konseri ile başlayacak olan ayrıntılarını https://www.dunya.com/ehlikeyf/istanbul-opera-festivali-21-haziranda-basliyor-haberi-418905 adresinde bulabileceğiniz 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali bunlar arasında…