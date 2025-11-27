1 milyon İngiliz'e yüksek vergi dilimi şoku

İngiltere’de Maliye Bakanı Rachel Reeves, parlamentonun kalan döneminde yaklaşık 26 milyar sterlin ek gelir hedefleyen bütçede, gelir vergisi dilimlerinin dondurulmasını sürdürdü.

Bu örtülü vergi artışının, çalışanlar üzerindeki vergileri artırmama vaadiyle çeliştiği savunuluyor. Bütçe Sorumluluk Ofisi’ne (OBR) göre bu adım, 920 bin kişiyi yüzde 40’lık üst vergi dilimine, 780 bin kişiyi de temel vergi dilimine dahil edecek.

Ek zamlar ve harcama baskısı

Bütçe günü yaşanan teknik aksaklıkların gölgesinde Reeves, yüksek gelirliler, sürücüler ve tasarruf sahiplerini hedefleyen ek vergi artışları açıkladı. Bu artışlar; 16 milyar sterlinlik verimlilik düşüşü ve önümüzdeki beş yılda 73 milyar sterline ulaşacak ilave sosyal harcama planlarının maliyetini karşılamayı amaçlıyor.

"Farklı bir bütçe isterdim"

Finans çevreleri ve düşünce kuruluşları, seçim sürecine yaklaşırken ertelenmiş vergi artışlarının kalıcı olmayabileceğini, yeni artışlar ya da harcama kesintilerinin gündeme gelebileceğini savunuyor. Reeves ise “Şartlar farklı olsaydı, farklı bir bütçe isterdim” diyerek savunma yaptı.