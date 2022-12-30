'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli bileşeni olan istihdamda en değerli çalışmalardan biri olan 1 Milyon İstihdam Projesi'nin, bilgi teknolojileri alanına özel Türkiye'nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olduğuna işaret edildi. Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiği aktarılan açıklamada, "Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 1 milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek. Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de istihdam sürecinin devam ettiği projeye, hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi platforma kaydolarak eğitim almaya başladı. Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işveren proje sisteminde iş ilanı yayınladı" ifadelerini kullandı.