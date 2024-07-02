1 Temmuz'da en yüksek elektrik tüketimi 15.00'de yapıldı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 38 bin 876 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 43 bin 794 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile doğal gaz ve yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 858 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 694 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.