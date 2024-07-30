1 TL'ye nikah salonu: Çiftlere büyük katkı! 3 ayda 1107 çift faydalandı

Türkiye’de her yıl yaklaşık 550 bin çift evleniyor. Söz, nişan ve düğün hazırlıklarıyla birlikte evliliğin maliyeti ortalama 500 bin TL’yi buluyor.

Bu noktada en maliyetli kalemlerden biri ise düğün salonları. Salon kiraları 20 bin TL’den başlıyor. Yüksek kapasiteleri mekânlarda ise kira bedeli 150 bin TL’yi buluyor.

İzmit'te ise belediye evlenecek çiftlere önemli bir destek sunuyor. İzmit Belediyesi'nin 1 TL olan nikah salonlarında mayıs, haziran ve temmuz aylarında 1107 çift dünya evine girdi.

Yaşamlarını birleştirmek isteyen çiftler, İzmit Belediyesi’nin evlendirme hizmeti verdiği Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya, Erol Olçok, Ayazma ve Şehit Ramazan Sarıkaya kültür merkezlerinden bu sembolik ücretle yararlanabiliyor.