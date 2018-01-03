1 trilyon dolarlık şirket yarışı

03 Ocak 2018

Dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi için yarış devam ediyor ve gözler Apple, Amazon, Facebook ve Google’ın kurucu şirketi Alphabet’in üzerinde.

Piyasa analistlerine göre, teknoloji şirketlerinde hisseler 2017'de olduğu gibi güçlü bir şekilde yükselmeye devam ederse, Apple'ın başını çektiği söz konusu şirketlerden bir ya daha fazlasının piyasa değeri 2018 yılının ilk çeyreğinde bir trilyon doları aşacak.

"1 trilyon dolar yarışı"nda önde giden Apple'ın piyasa değeri, dün 869 milyar dolara yükseldi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, 729 milyar dolar ile ikinci sırada. Microsoft ise 664 milyar dolarla listede üçüncü sırada yer alıyor.

Microsoft, 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olabilir

Apple 1 trilyona çok yakın

Kurucusu Steve Jobs 1997'de yeniden yönetime geçtiğinde iflasın eşiğinde olan Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmak için hisse fiyatında yalnızca yüzde 15'lik bir artışa ihtiyacı var.

Apple'ın, New York Borsası'nda işlem gören hisselerinin değeri, 2017 yılındaki yüzde 47'lik artışın ardından, yılın ilk işlem gününde de yüzde 1.8 artarak 172.26 dolara yükseldi.

ABD yatırım dergisi Barron’s, geçen hafta kapağında Apple’ın piyasa değerinin bu yıl bir trilyon dolara ulaşacağını; ancak, şirket hisselerinin yükselişinin tepe noktasının yakın olduğunu düşünmediklerini yazdı.

Apple, geçen yıl 229 milyar dolar gelir ve yaklaşık 48 milyar dolar kâr elde etti. Bu neredeyse Microsoft ve JP Morgan'ın toplamı kadar bir gelire karşılık geliyor.

Amazon yakın takipte

Ancak bazı analistler Apple’ın, "ilk bir trilyon dolarlık şirket" tacını, çok daha hızlı bir şekilde büyüyen çevrimiçi perakende satış mağazası Amazon'a kaptıracağını düşünüyor.

Toplam 566 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın dördüncü en değerli şirketi konumundaki Amazon'un hisseleri geçen yıl yüzde 58 değer kazandı ve şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, yılda 34 milyar dolar artan ve net değeri 99 milyar dolara ulaşan serveti ile dünyanın en zengin adamı haline geldi.

Altı yıl önce borsada işlem gören Facebook, 520 milyar dolarlık değerleme ile beşinci sırada. Dünyanın önde gelen sosyal ağları arasında lider konumda olan Facebook hissleri de geçen yıl yüzde 56 yükseldi.

Dünyanın en büyük beş şirketinin toplam piyasa değeri 3.35 trilyon dolar. Bu rakam Birleşik Krallık ve ABD, Çin, Japonya ya da Almanya da dahil olmak üzere, birçok dünya ülkesinin gayri safi yurtiçi hasılasından fazla.

Bezos'un serveti 100 milyar doların üzerine çıktı

Kaynak: DHA