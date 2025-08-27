1 yılda yüzde 400 zam geldi, fiyatı altınla yarışıyor

Genelde kış aylarında tüketilen kurutulmuş çiçek bamya, geçen aylarda yüksek fiyatı ile gündeme gelmişti.

Gram altınla yarışan bamyanın fiyatı son 1 ay içerisinde düştü.

Aktar Oğuzhan fiyatların işçiliğinin zor olması nedeniyle yüksek olduğunu ifade ederken çiçek bamyanın özellikle etli çorbalarda tercih edildiğini dile getirdi.

Kurutulmuş çiçek bamya ne kadar?

Kurutulmuş çiçek bamya fiyatları hakkında konuşan Oğuzhan Sever, "Son zamanlarda çiçek bamyanın fiyatı çok artmıştı. Neredeyse altınla yarışıyordu, ama yaklaşık 1 aydır fiyat düştü. 5-6 ay önce 3 bin 700 bandında satılıyordu, ama şu an 2 bin 800 ila 3 bin lira bandında satılıyor" dedi.

'İşçi maliyeti çok fazla'

Bamyaya bir yıl içerisinde neredeyse yüzde 400’e yakın zam geldiğine dikkat çeken Sever, "İşçiliği çok zor. Bamya ekiminde, biçiminde çok problem olan bir ürün değil, ama çiçek halindeyken toplandığında ipe seriminden, tarladaki köylülerin sürekli olarak başında durmasından kaynaklı olarak işçi maliyeti fazla oluyor. İşçi maliyeti fazla olduğu için bu hem üreticiye, hem satıcıya, hem de aracıya yansıyor" ifadelerini kullandı.