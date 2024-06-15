"10 emekliden 6'sı ya çalışıyor ya iş arıyor"

CHP’li Ali Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, SGK’nın Ocak-Mart dönemindeki prim gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,4 oranında artarak 592,6 milyar lira ulaştığını, aynı dönemde yapılan emekli aylığı ödemelerinin tutarının ise emekli sayısındaki artışın da etkisiyle yüzde 122 oranında artarak 590,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 109 olan prim gelirlerinin emekli aylıklarını karşılama oranının bu yıl yüzde 100,4’e kadar gerilediğine dikkat çeken Öztunç, “SGK’nın aylık ödediği kişilerin 11 milyon 671 bini yaşlılık, 125 bini malullük, 16 bini vazife malullüğü, 4 milyon 238 bini ölüm aylığı, 87 bini sürekli iş göremezlik, 102 bini de sürekli iş göremezlik geliri alanlardan oluşuyor.

“2 milyon emekli geçinemiyor”

Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 17’si SGK’ya kayıtlı olarak ücretle bir başka işverenin yanında çalışıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliden 2 milyonu geçinemediği için ek bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Bu rakamlara kayıtsız çalışanlar eklendiğinde emeklinin vahim durumu daha da net ortaya çıkacaktır. TÜİK’in işgücü istatistiklerine göre de işgücüne dahil olmayan 15 yaş ve üzeri nüfusun 4 milyon 628 bini emekli olduğu için işgücüne dahil bulunmuyor. Bu rakamı esas aldığımızda da yaşlılık aylığı alanların yüzde 60’ının ya bir işte çalıştığı ya da iş aradığı anlaşılıyor” dedi.

Öztunç, şöyle devam etti:

“SGK’nın, emekli aylıklarından sonra ikinci büyük harcama kalemi olan sağlık harcamaları da aynı dönemde yüzde 100,4 oranında artarak 204,4 milyar liraya yükseldi. SGK’nın prim gelirleriyle karşılayamadığı harcamaları genel bütçeden çeşitli isimlerle ödenen paralarla karşılanıyor. Bu yılın ilk üç aylık döneminde bütçeden SGK’ya, kamu çalışanlarının sigorta primlerinin devlet payı da dahil 340,9 milyar lira aktarıldı. Bütçe verilerine göre 81 milyar lirası devlet primi ödemelerinden oluşan ve geri kalan kısmı açık finansmanı, ek ödeme, faturalı ödemeler ve benzeri isimlerle aktarılan tutar önceki yıla göre yüzde 159,2 oranında arttı. Oluşan bu tablonun bütün yükünü çalışan ve emeklilere yüklemek, vicdansızlıktır."