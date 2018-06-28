'10 yılda dinlendim, bilgilendim şimdi bunu aktarmak istiyorum'

28 Haziran 2018

SERCAN AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30 Haziran'da gerçekleşecek Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacak üç isim Oğuz Satıcı, Tahsin Öztiryaki ve İsmail Gülle.

TİM Başkan adayı Oğuz Satıcı, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi ile birlikte basın sohbet toplantısı düzenledi. Adaylık sürecini ve gelecek projelerini paylaşan Satıcı, “Bugün yeni olan benim. Son 10 yıldır bu yapının içinde değildim. Bu sürede kendimi geliştirdim. 2001 – 2008 arasında yaptığım başkanlığı yorulduğum için bıraktım. Kendimi tekrara düşüyordum. 10 yılda dinlendim, bilgilendim, birikim yaptım. Yeni kanallar edindim. Şimdi bunları Türk ihracatçısına aktarmak istiyorum” diye konuştu.

“Biz dünyanın her yerinin Türkiye’ye çevireceğiz. Başka kurtuluşumuz yok” diyen Satıcı, ihracatın sürekli Türkiye’nin gündeminde olması gerektiğini söyledi. Satıcı, “Türkiye’nin gündeminde olmuyorsan dünyanın da gündeminde olamazsın. Kendi mahallende sevgi saygı görmüyorsan, dünya mahallende de sana saygı göstermezler” dedi. Türkiye'nin doğal pazarı olan Avrupa'ya ihracatı sürekli geliştirmek gerektiğini kaydeden Satıcı, “Çin sadece tedarikçi ülke olmayacak. Bir pazar da olacak. Hindistan, Uzak Asya, sadece Kuzey Amerika değil, Amerika kıtasının tamamı ve Afrika… Buraları karış karış dolaşacağız” dedi. Çin’in ihracat bakımından başka bir önemine de dikkat çeken Satıcı, “Çinli firmalar iç talebe yönelirse, bize dünyada daha fazla yer açılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Turquality markalaşmanın anahtarı olacak

Dijitalleşme, internet ve e-ticaretin bir potada eriyeceğini, meslekler ile işlerin değişeceğini anlatan Satıcı, “Önümüzdeki dönem rekabetçiliğin anahtarı internetin maliyeti, hızı olacak. e-Ticarette Türkiye ihracatının alacağı daha çok yol var. e-Ticarette payımız yüzde 1 bile değil. Burada büyük fırsatlar var” şeklinde konuştu.

Satıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada bir pantolon 3 dolara satılıyorsa onu 5’e satamazsınız. Yanına 15 dolarlık bir teknik tekstil ürünü koymanız gerekiyor. Bir otomobili 5 bin dolara satıyorsanız, daha pahalısını daha modifiye olursa satarsınız. Bu yüzden yeni ihraç ürünleri koymamız gerekiyor.”

İnovasyon, Ar-Ge çalışmaları ve 2023 vizyonunun kendi döneminde yapıldığını hatırlatan Satıcı, “Bugünkü hikayeyi de biz yazdık. Dünya sürekli değişiyor, bu hikaye eskidi. Şimdi yeni bir hikaye lazım. Bu hikayeyi de biz yazacağız. Bizim en başta yapacağımız koordinasyonu sağlamak olacak. Türkiye Cumhuriyeti ihracatı sürekli gündemde tutmalı. Bizim iş dünyamız dışarıyla bağlantıda eksik kaldı. Biz dönemin AB Ticaret Komiseri Pascal Lemy ile iyi ilişkiler kurmuştuk. Orkinos ihracatı, beyaz et ihracatının önü bu sayede açılmıştı.”

Turquality Programı’nı dönemin bakanıyla birlikte A’dan Z’ye baş başa vererek hazırladıklarını söyleyen Satıcı, “Bizden sonra da gelişti büyüdü. Gelecek dönemde daha da büyümeli…Artık sadece devlet yardımlarından ibaret olmamalı… Markalaşmanın anahtarı olmalı” dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin birlikler adına bir adayı desteklemeye yönelik açıklamasını değerlendiren Satıcı, şunları söyledi: Böyle bir açıklama yapması kendini bağlar. Çok ilkel bir açıklama…Bunu medya yoluyla açıklamaya cüret etmesi kanımı donduruyor. Kendisini şaşırmış. Herkesin bireysel tercihlerine saygı duymak gerekir. Biz bunu ciddiye almıyoruz. Eskinazi’nin bir gafı, bir skandalı olarak görüyoruz. Mutlaka delegelerden özür dileyecektir. Bu işin çözümü bu…Ege İhracatçı Birliklerini bunun bir parçası olarak görmüyorum.”