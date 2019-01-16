11.7 milyar TL'lik yatırıma teşvik belgesi

16 Ocak 2019

Geçen yıl Kasım ayında toplam 11.7 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 409 yatırıma çeşitli vergi istisnaları tanıyan teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin; 20'si tarım, 16'sı madencilik, 242'si imalat, 49'u enerji, 82'si ise hizmet sektöründeki yatırımlardan oluşuyor.

Kasım ayında teşvik belgesi verilen projeler kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 1 milyar dolar olarak belirlendi. Öngörülen istihdam ise 14,183 olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters