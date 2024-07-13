12 Temmuz'da 1 milyon 137 bin 329 megavatsaat elektrik tüketildi

Günlük bazda 12 Temmuz'da 1 milyon 141 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 137 bin 329 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür ve yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 437 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.