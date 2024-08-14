13 Ağustos spot doğal gaz piyasası işlem hacmi: 5,76 milyon lira

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 472 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 285 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 312 bin 194 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 133 bin 954 metreküp olarak kayıtlara geçti.