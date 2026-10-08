17 fonda ödeme işlemi başladı

Ziraat Bankası tarafından yürütülen fon tasfiye sürecinde 17 yatırım fonu için ödeme aşamasına gelindi. Yatırımcılara yapılacak ödemeler ilgili banka ve aracı kuruluşlara aktarılmaya başlandı.

Tasfiyelere ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ziraat Bankası’nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır.

Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci, ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülmekte olup işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır.