17. MÜSİAD EXPO başladı

21 Kasım 2018

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başladı. Rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlayan etkinlik, 24 Kasım'a kadar devam edecek. 8 binin üzerinde B2B görüşmesine ev sahipliği yapması beklenen etkinliğe, 124 farklı ülkeden 400’e yakın alım heyeti katılıyor. 17. MÜSİAD EXPO, uluslararası iş fırsatları sunan bir platform olduğu kadar, bu yıl, üretmek isteyen sanayicinin yüzünü güldürecek somut projelerin de açıklanacağı bir fikir paylaşım ortamına dönüştü. Gayrimenkul Kıymetler Borsası GABORAS, Orta Ölçekli Sanayi Projesi, Karz-I Hasen Sandığı bu projelerden bazıları...

MÜSİAD EXPO'nun açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, etkinliğin Türkiye'nin en büyük uluslararası karma ticaret fuarı olduğunu söyledi. Varank, bugünkü etkinlikle Türkiye'den çok güzel bir mesaj verdiklerini, küresel ticaret savaşlarının gündemi meşgul ettiği bu dönemde, yeni iş birliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşinde olduklarını vurguladı.

Ticaret savaşının galibinin olmayacağını kaydeden Varank, "Bakın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda büyüme beklentileri, ticaretteki bu gibi belirsizliklerden ötürü aşağı yönlü revize ediliyor. Buna seyirci kalmamalıyız. Yatırımın, üretimin ve ticaretin canlanması için kolektif bir çabaya ihtiyaç var. MÜSİAD EXPO gibi organizasyonlar da bu çabanın somut çıktılara dönüşmesi açısından önemli fırsatlar barındırıyor." diye konuştu.

Türkiye'de yatırım yapan ve üreten her firmanın Türk firmalarından farksız olduğunu vurgulayan Varank, "Dolayısıyla buradaki yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin detaylarını yakında açıklayacağımız Uçtan Uca Yerlileşme Programı'nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım." ifadelerini kullandı.

"Kapılarımız katma değer üretenlere sonuna kadar açık"

Varank, Türkiye'yi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek adına hayata geçirilen teşvik sistemi ve Proje Bazlı Destek programından bahsederek, dışa bağımlılığı azaltan, teknolojik dönüşüme katkı sunan ve katma değeri yüksek yatırımları proje bazlı olarak desteklediklerini söyledi.

Organize sanayi bölgelerindeki yatırımları, üretimi ve istihdamı artırmak için önemli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Varank, büyük ölçekli projeler için endüstri bölgeleri kurmaya başladıklarını anlattı.

Varank, "Önümüzdeki dönemde yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği endüstri bölgeleri kurulmasına yönelik faaliyetlerimiz devam edecek. Siz değerli iş insanlarımızın ülkemizdeki tüm bu mekanizmalardan en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz. Bakanlığımın kapıları katma değer üreten ve istihdam sağlayan herkese sonuna kadar açık" diye konuştu.

Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek için tüm gayretleri ile çalışacaklarını dile getiren Varank, başarıya giden yolun iş birliğinden geçtiğini bildirdi.

MÜSİAD'a "iş insanları" ricası

Öte yandan Bakan Varank, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ile etkinlik öncesi kısa bir konuşma yaptığını belirterek, MÜSİAD ismindeki iş adamları kelimesinin asla cinsiyetçi bir ifade olmadığını ancak bazı hanımefendilerin bu kelimenin iş insanları olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağını belirttiğini aktardı. Bakan Varank, "İnşallah MÜSİAD'dan da böyle bir adımı bekliyoruz" dedi.

Kaan: MÜSİAD, olgunluk çağını yaşayan bir sermaye platformudur

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "MÜSİAD bir pilot projedir. Milli sermaye oluşturma ve sermayenin millileşmesi hareketinin 28 yıllık canlı bir kanıtıdır. Çünkü MÜSİAD, ‘ben’ ile değil ‘biz’ ile hareket eden ve beraberlik ruhunun her zaman kazanacağını savunan, dünyanın en yaygın sermaye örgütlerinden biridir. Bu yüzden MÜSİAD, artık olgunluk çağını yaşayan bir sermaye platformudur." dedi.

Gelinen noktada MÜSİAD’ın olgunluk çağını yaşayan ve tecrübeleriyle gelecek öngörüleri yapabilen bir kurum haline geldiğini anlatan Kaan, “İhracatımızın yüzde 56’sını ve ithalatımızın yüzde 38’ini gerçekleştiren ve ülkemize cari fazla veren, ekonomisinin taşıyıcı gücü olan KOBİ’lerimiz için güven verici ve birleştirici bir unsurdur.” ifadelerini kullandı.

Kaan, MÜSİAD’ın zamanla kazandığı iş yapma tecrübelerini KOBİ yapıları ile paylaşıp yeni iş modelleri geliştirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Orta ölçekli Sanayi Bölgeleri Projeleri, bu desteklerden sadece biridir. Bu projemiz, küçük sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturmaktadır. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret vermektedir. MÜSİAD EXPO Projeler Vadisi kapsamında görücüye çıkacak olan bu projemiz bir ‘üretim kampüsü’ şeklinde inşa edilecektir.

Alman ekonomisinin yüzde 80’ini 20 bin KOBİ oluşturmaktadır. Biz de ülkemizde her yıl 2000 KOBİ firmamızı ,orta ölçekli hale getirip, faaliyete geçtikten sonra yılda 200 milyar doları ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz.”

“Türkiye ve dünya ekonomi-politiği adına yeni bir yolun ilk adımlarını attık”

MÜSİAD’ın, ona kalan mirasın bilfiil farkında ve her daim hazır, vakur ve bir o kadar mütevazi bir güç olduğunu anlatan Abrurrahman Kaan, 85 ülke ve 215 irtibat noktasına ulaştırdıkları teşkilat ağıyla “Ticaret diplomasisi” yürüttüklerini kaydetti.

MÜSİAD üyelerinin yatırım aşamasında desteklenmesi için çok ortaklı ve katılımlı bir sermaye oluşturma projesi olan Girişim Sermayesi Fonu’nun, tarımsal yatırım fonu üreten ve üretim yatırımlarını geliştirmek isteyen girişimcilerin arkasında önemli bir güç olacağını belirten Kaan, üzerinde çalıştıkları projelerin MÜSİAD EXPO kapsamında görülebileceğini söyledi.

Kaan çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

“Yapı Tasarruf sistemi, Kooperatif finans sistemi ve Gayrimenkul Borsası projelerini fuar sürecinde sizlerle buluşturacağız. Bugün MÜSİAD, kurulduğu günün çok ötesinde, hemen her sektörde aktif ve üretken, projeleriyle her alana dokunan bir sermaye bloğudur. MÜSAİD EXPO kapsamında savunma sistemleri ve ileri teknoloji fuarı High Tech Port’ta, teknolojinin en son ulaştığı noktayı, bizzat örneklerini görerek idrak edeceğiz.

‘Meselemiz Türkiye’ şiarıyla yola çıkan MÜSİAD bu anlayışla, yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Türk tarımına katkı sunacak olan Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Altaca Enerji partnerlerliğinde gerçekleştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulması hedeflenmektedir. Yatırımcı olarak yatırım bölgesinde ‘yerel MÜSİAD üyelerinin’ projeyi desteklemesi öngörülmektedir. Proje, kar/zarar ve katılım bankalarının ortaklığı üzerinden finanse edilecektir. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacaktır.”