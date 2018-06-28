1882 adet ham maddede gümrük sıfırlandı

28 Haziran 2018

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere ülkemizde üretimi bulunmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlandı.

Bakanlar Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımızca sanayicimizin üretim imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 27/06/2018 tarihli ve 30461 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/06/2018 tarih ve 2018/11975 sayılı Karar ile 1/7/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülkemizde üretimi bulunmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlanmıştır. (bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı) Söz konusu Karar ile sanayicilerimizin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkân tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliklerinin artırılması hedeflenmektedir."