1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

31 Ocak 2018

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü" için boğazın her iki yakasındaki kara bağlantı noktalarında tamamlanan sondajların ardından çalışmalar hızlandı.

Bölgede, kuru havuz imalatları kazı çalışmaları ile köprü kule kesonlarının oturacağı alanlarda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı.

Marmara Bölgesi'nin 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek köprünün 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli olarak trafiğe hizmet verecek köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olacak köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Boğazın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprünün inşaatının başlamasıyla birlikte bölgedeki şantiye kurulum çalışmaları hızlandı.

Kuru havuz imalatları kazı çalışmaları tamamlanıp grobeton ve seçme malzeme tesviye çalışmalarına ise devam ediliyor. Köprü kule kesonlarının oturacağı konumlarda deniz dibi tarama çalışmaları da tamamlandı. Asma köprüde ve otoyol güzergahında yapılacak proje çalışmaları ise görevli ekiplerce sürdürüyor.

19 Aralık'ta başlanan kamulaştırma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA