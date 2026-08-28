2 ay içinde satışa çıkacak: Kilogram fiyatı 7 bin TL oldu

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Dünyaca ünlü Anzer balında yeni sezon için hasat süreci sona erdi. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballıköy Yaylası’nda üretilen ballar, satış öncesindeki tahlil sürecine hazırlanıyor.

Üreticilerden teslim alınmaya başlanan ballar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile kooperatif yetkililerinin koordinasyonunda Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’ne gönderilecek.

Anzer balında rekolte neden düştü?

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, 2026-2027 sezonunda yaylada havaların soğuk seyretmesinin üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Deniz, bu nedenle Anzer balında rekolte ve verim oranının düştüğünü belirterek, ürünlerin şu anda üreticilerden teslim alınma aşamasında olduğunu açıkladı.

2026 Anzer balı fiyatı ne kadar?

Yeni sezon için Anzer balının satış fiyatları da belli oldu. Buna göre 1 kilogram Anzer balı 7 bin TL, yarım kilogramlık kavanoz 3 bin 500 TL, 250 gramlık Anzer balı ise 2 bin TL olacak.

Anzer balı ne zaman satışa çıkacak?

Hasat edilen ballar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetiminde üreticilerden alınarak Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’ne gönderilecek.

Tahlil sürecinin yaklaşık 1,5 ila 2 ay sürmesi bekleniyor. Analizleri tamamlanan yeni sezon Anzer balları daha sonra satışa sunulacak.

Sahte Anzer balına karşı uyarı

Kooperatif Başkanı Muzaffer Deniz, tüketicileri piyasada “Anzer balı” adı altında satılan taklit ürünlere karşı da uyardı.

Deniz, Anzer menşeli olmayan bazı balların ve kooperatif isimlerinin taklit edilebildiğini belirterek tüketicilerin coğrafi işaretli, sertifikalı ve karekodlu ürünleri tercih etmesini istedi.