2. elde KDV sorununda çözüm arayışları

12 Ocak 2018

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, ikinci el otomobil ticaretinde KDV sorununun çözümü için MASFED, OYDER ve sektör temsilcilerinin katılımıyla çalıştay düzenledi.



Sektör temsilcilerinin görüşlerini alan yetkililer, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı geniş katılımlı çalıştayda KDV sorununun bu yıl içerisinde çözüme ulaştırılmasının planlandığını bildirdi.

Toplantıda ikinci el otomobil ticaretinde KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi, ticari araç satışlarındaki KDV oranları ve KDV’nin indirim konusu yapılması görüşüldü. Faturası olmayan ticari araçların KDV sorununun da konuşulduğu çalıştayda, faturası olmadan biniciden alınan ticari araçların da bu sorununun çözüme kavuşturulacağı söylendi.



Konuyla ilgili uzun zamandır çalışmalar yürüten ve sektörde yaşanan sıkıntıları dile getiren MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "İkinci El’de dürüst çalışan ticaret erbabının mağduriyetinin giderilmesi ve kayıt dışılığın önlenmesi için KDV konusunda acil düzenleme yapılmasını her fırsatta dile getiriyorduk. Bakanlık yetkililerimiz ile de çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiştik. Bu çalıştay konuyla ilgili çok önemli bir adım olmuştur. Yetkililerimiz sektörün nabzını tutan bizlerin görüşlerine de başvurarak geniş katılımlı sağlanan bu çalıştay ile konuya olan hassasiyetlerini de göstermiş ve sonuca doğru önemli bir yol katetmiştir. Bu yıl içerisinde sorunun çözümleneceğinin planlanması da bizi ayrıca memnun etmiştir." dedi.

Kaynak: İHA