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2 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıktı

Kırklareli İl Özel İdaresince kentteki 2 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

2 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıktı
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Kırklareli merkezde bulunan 4 bin 600 hektarlık ve Pınarhisar ilçesindeki 4 bin 600 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Kırklareli İl Özel İdaresi konuya ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı

Geçici teminat bedelleri 3 bin 180,52'şer lira ve muhammen bedelleri 106 bin 17'şer lira olan sahaların ihaleleri, 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00 ve 14.15'te Kırklareli İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA

ihale Resmi Gazete jeotermal

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