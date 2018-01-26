2 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıktı

26 Ocak 2018

Kırklareli merkezde bulunan 4 bin 600 hektarlık ve Pınarhisar ilçesindeki 4 bin 600 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Kırklareli İl Özel İdaresi konuya ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı

Geçici teminat bedelleri 3 bin 180,52'şer lira ve muhammen bedelleri 106 bin 17'şer lira olan sahaların ihaleleri, 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00 ve 14.15'te Kırklareli İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA