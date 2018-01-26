2 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıktı
Kırklareli İl Özel İdaresince kentteki 2 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.
Kırklareli merkezde bulunan 4 bin 600 hektarlık ve Pınarhisar ilçesindeki 4 bin 600 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.
Kırklareli İl Özel İdaresi konuya ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı
Geçici teminat bedelleri 3 bin 180,52'şer lira ve muhammen bedelleri 106 bin 17'şer lira olan sahaların ihaleleri, 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00 ve 14.15'te Kırklareli İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.
Kaynak: AA