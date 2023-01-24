20 milyar dolarlık ihracat planı için 5 şart

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 2022’de yapılan faaliyetler ve 2023 hedefleri paylaşıldı.

İDDMİB’in 37 yılı geride bıraktığını ifade eden Çetin Tecdelioğlu, 2023’te 16 milyar dolarlık ihracata ulaşabileceklerini ancak atılacak 5 adımla sektör ihracatının Türkiye’nin 100’üncü yılında bir anda 20 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini dile getirdi.

2020’den bu yana Türkiye’nin ve sektörün çok ciddi avantajlar yakaladığına dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, “2020-2022 arasında sektörümüzün ihracatı dolar bazında yüzde 74 artışla 8,4 milyar dolardan 14,4 milyar dolara yükseldi. Dünyada ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendirdik ve böyle bir başarı elde ettik. Ancak son dönemlerde pandeminin azalan etkileri ile birlikte özellikle lojistik maliyetleri gerilemeye başladı. Bu durum sayesinde durağan Çin aktif hale geldi. Bu da Türkiye’nin rekabette avantajını kaybetmesine neden oldu. Fiyat avantajımız ortadan kalkmaya başladı. Tüm bunlara rağmen sektör olarak ihracatımızı 20 milyar dolara çıkarabileceğimizi biliyoruz. Ona göre de planlama yapıyoruz. Bu noktada devletimizden bazı beklentilerimiz var” diye konuştu.

"KOBİ'lerde sınır 1 Milyar TL olmalı"

KOBİ’ler özelinde beklentileri olduğunu dile getiren Tecdelioğlu, “Şu an itibariyle KOBİ’ler 250 kişiden az çalışanı istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyor. Türkiye, küçük ve orta ölçekli işletmeleriyle çok çevik ve hızlı hareket eden bir ülke. KOBİ’ler krediye ve finansmana, sunulan destek ve teşviklere daha hızlı ulaşabiliyor. Ancak cirolarda enflasyon kaynaklı çok ciddi yükselişler oldu. Bu yüzden KOBİ sınıfının destek ve teşviklerden daha hızlı yararlanabilmesi için 250 milyon TL’lik sınırın ilk etapta 1 milyar TL’ye çıkarılması uygun olacaktır” dedi.

Alüminyum, bakır, döküm, ev ve mutfak eşyaları, armatür, metal hırdavat, yapı malzemeleri ve metal ambalaj gibi 8 ana sektörden oluşan İDDMİB’te göreve geldikleri 1 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetler ve gelecek planları hakkında da bilgi veren Çetin Tecdelioğlu, “2022’de göreve geldikten sonraki 7 aylık süreçte, fuarlara milli katılımlar, alım heyetleri, sektörel toplantılar, çalıştaylar, yarışmalar, ticaret heyetleri, Ur-Ge heyetleri, fuar ziyaretleri, kurum toplantıları gibi 50’den fazla faaliyet gerçekleştirdik. 2023’te Türkiye’nin 100’üncü yılında ise İDDMİB olarak 102 faaliyet düzenlemeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Alüminyum ve bakırda 'net ihracatçı' düzenlenmeli

Sektörlerinde diğer önemli konunun ‘net ihracatçı’ durumu olduğunu belirten Çetin Tecdelioğlu, şunları söyledi: “Örneğin bakır ve alüminyumdaki işletmelerimiz ‘net ihracatçı’ olamıyor. Çünkü Türkiye’de 2,3 milyon alüminyum işlemi gerçekleştiriliyor. Burada 100 bin tonu yerli, geri kalanı ise ithal olarak geliyor. Yani hammaddeyi dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Bu ürünler işleniyor ve ihraç ediliyor. Söz konusu ürünlerin yüzde 60’ı ihracata gidiyor. Böyle bir durum yaşanınca da alüminyum ve bakır sektörümüzdeki işletmeler net ihracatçı sayılmıyor. Net ihracatçı statüsünde olmadıkları için de TL kredi kullanamıyor, döviz kredisi kullanabiliyorlar."

İşte o 5 talep

20 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için 5 talepleri olduğunu kaydeden İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, şunları söyledi:

1 Daha rekabetçi bir kur politikası istiyoruz.

2 Sektörlere özel enerji tarifeleri oluşturulması.

3 İhracatçılara daha kolay finansman erişimi. Uzun vadeli düşük faizli kredi.

4 ABD, Cezayir ve Latin Amerika ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) imzalanması..

5 Londra Metal Borsası’na kote LME depolarının Türkiye’de devreye alınması.

Bu 5 maddenin devreye girmesiyle sektör olarak hedeflediğimiz ihracata rahatlıkla ulaşabiliriz. Çünkü sektörümüzün kapasitesi 20 milyar dolarlık ihracat için fazlasıyla yeterli.”