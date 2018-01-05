2017'de birleşme ve devralmalar azaldı

05 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) - Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan 2017 birleşme ve devralma işlemleri raporu Başkan Ömer Torlak tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, 2017'de kuruma başvurulan birleşme ve devralma işlemlerinin toplamının 2016'ya göre azalarak 22.3 milyar TL olduğunu açıkladı. Torlak 2016 birleşme-devralma işlem hacminin 29.2 milyar TL olduğunu hatırlattı.

Ömer Torlak, 2017'de 184 adet birleşme ve devralma işlemi incelediklerini açıkladı. Torlak'ın verdiği bilgilere göre bu işlemlerden 168'i birleşme ve devralma dosyası, 5'i özelleştirme, 8'i kapsam dışı bildirim, 3'ü de bilgi notundan oluştu. Torlak gerek işlem sayı, gerekse hacmi bakımından 2017'deki işlemlerin önceki yıllar ortalamasına göre düştüğünü kaydetti.

184 işlemin 90'ı Türk şirketler arasında oldu

Rekabet Kurumu raporuna göre, 184 işlemin 90'ı tarafların ikisinin de Türkiye'de kurulmuş şirketler arasında oldu. Bunlardan 31'i de her iki tarafın sahipleri de Türk vatandaşı olan şirketler oldu. Tarafları Türk olan işlemlerin hacmi 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Tarafların bir tarafı Türk, bir tarafı yabancı olanların işlem sayısı 54, işlem hacmi de 11 milyar TL oldu. Tamamı sahiplik bakımından yabancı ülke vatandaşları olan şirketlerde ise 6 milyar TL tutarında, 5 işlem gerçekleşti.

24.5 milyar liralık özelleştirme gerçekleşti

2017'de birleşme ve devralmalarda "özelleştirme" kapsamında yapılan işlemler 24,5 milyar TL tutarında gerçekleşti. İşlem sayısı ise 5 adet oldu. Özelleştirmesi tamamlanan 3 işlemin tamamı hidroelektrik santrallerinin satışından gerçekleşti.

En fazla işlem yapan ülke Hollanda oldu

Birleşme devralma işlemlerinde yabancı şirketlerin Türk şirketlerine yönelik alımlarının hacmi 15,1 milyar TL oldu ve 47 işlem gerçekleşti. Bu tür işlemler adet bakımından toplam işlemlerin yüzde 52'sini, işlem hacmi bakımından ise yüzde 68'ini oluşturdu.

İşlem sayısı bazında sırasıyla en fazla işlem yapan ülkeler Hollanda, Japonya, Fransa ve Lüksemburg olurken, işlem tutarı bazında ise Hollanda, Jersey/Manş Adası, Lüksemburg sıralaması gerçekleşti.

Yabancıların işlemleri en çok toptan ve perakende ticaret, elektrik üretim ve dağıtımı, imalat sanayii sektörlerinde yapıldı.

Bu arada, Türkiye'de de faaliyette bulunan yabancı şirketler, küresel olarak yaptıkları birleşme-devralma işlemi dolaylı olarak Türkiye'ye de etki edeceği için Rekabet Kurumu'na başvuru ya da bildirimde bulunuyor. Kuruma bu kapsamda 90 işlem için başvuru yapıldığı belirtildi.